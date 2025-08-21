Zudem sei von ihnen erwartet worden, als Sprecher für das Komitee aufzutreten, was die Idee eines reinen «Preises» widerlege. Der Richter wies dies jedoch zurück. Er verwies auf andere Aussagen der Beklagten, in denen davon die Rede war, dass die eine Million Dollar «vergeben» und das Geld «gewonnen» werden könne. Eine Stellungnahme von Musks Anwälten lag zunächst nicht vor.