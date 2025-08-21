Bundesbezirksrichter Robert Pitman in Austin, Texas, gab mit der Entscheidung am Mittwoch einer Klägerin recht. Sie wirft Tesla-Chef Elon Musk und seinem politischen Aktionskomitee America PAC vor, Wähler zur Angabe persönlicher Daten verleitet zu haben.
Als Anreiz habe die angebliche Chance gedient, bei einer Lotterie täglich eine Million Dollar zu gewinnen, wenn sie eine Petition zur Unterstützung der US-Verfassung unterzeichneten. Musk hatte das Aktionskomitee zur Unterstützung des erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampfs von Donald Trump 2024 gegründet.
Elon Musk hatte eine Abweisung der Klage mit der Begründung beantragt, es habe sich nicht um eine illegale Lotterie gehandelt. Die Empfänger der Millionensumme seien ausgewählt worden, um sich das Geld zu «verdienen».
Zudem sei von ihnen erwartet worden, als Sprecher für das Komitee aufzutreten, was die Idee eines reinen «Preises» widerlege. Der Richter wies dies jedoch zurück. Er verwies auf andere Aussagen der Beklagten, in denen davon die Rede war, dass die eine Million Dollar «vergeben» und das Geld «gewonnen» werden könne. Eine Stellungnahme von Musks Anwälten lag zunächst nicht vor.
(Reuters)