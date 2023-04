Ein Gericht in Kalifornien ordnete am Mittwoch eine dreistündige Befragung Musks unter Eid an. Die Anwälte Familie von Huang hatten die Anhörung zu aufgezeichneten Aussagen des Firmenchefs beantragt, in denen er die Sicherheit der Selbstfahr-Funktion lobt. Tesla argumentiert, dass Musk sich nicht an Details seiner Aussagen erinnern könne und oft das Ziel von überzeugenden "Deepfake"-Videos sei. Die Entscheidung des Gerichts ist noch vorläufig. Musk, Tesla und ein Anwalt von Huangs Familie reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.