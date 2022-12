"Lasst einem Medien-Kenner den Umgang mit den Medien und dem Werbegeschäft und lasst ihn das Gesicht des Unternehmens gegen aussen sein", sagte Gerber. Musk sei nicht der Mann, der sich mit den Details solcher Bereiche auseinandersetzen könne. Mit einem "fokussierten" Elon Musk an der Spitze von Tesla aber sei er immer noch "sehr glücklich", sagte Gerber. "Ich glaube, dass all dieser Lärm in sechs Monaten vorbei sein wird." Musk-Kritiker Gerber hält auch an seinem Engagement bei Tesla fest. Dem E-Autokonzern stehe nach wie vor "massives Wachstum" voraus.