«Wir sind super paranoid, was die Sicherheit angeht, daher könnte sich das Datum noch verschieben», sagte Tesla-CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X als Antwort auf die Frage eines Nutzers nach öffentlichen Robo-Taxi-Fahrten, die der E-Auto-Hersteller zunächst in Austin, Texas, anbieten will.