Es sind vor allem die Tech-Giganten aus den USA, die derart astronomische Löhne bezahlen. Prominentes Beispiel: Nvidia-CEO Jensen Huang (63) verdiente am Höhenflug des Chip-Riesen und aktuell wertvollsten Unternehmens der Welt kräftig mit. Er sackte 2025 insgesamt 561 Millionen Dollar ein. Mit weniger als einer halben Milliarde muss sich dagegen Netflix-Boss Reed Hastings (65) zufriedengeben. Auf seinem Konto landeten 454 Millionen Dollar. Die wohl bestbezahlte Frau der Welt durfte im letzten Jahr ebenfalls eine Abfindung im dreistelligen Millionenbereich mit nach Hause nehmen. Denise Coats (58), Geschäftsführerin des britischen Wettportals Bet365, verdiente laut der BBC 280 Millionen Pfund.