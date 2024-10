Zu dem Zeitpunkt, als am 13. Juli die Schüsse fielen, rief Trump zu einer Schweigeminute auf. Republikanische Funktionäre hoffen, dass Trumps Rückkehr nach Butler die Wahlbeteiligung unter seinen Hardcore-Anhängern in Pennsylvania erhöhen wird. «Wir haben nie zu Ende gebracht, was wir tun sollten», sagte Trump Anfang der Woche dem Kabelnachrichtensender NewsNation. Trump und seine demokratische Gegnerin Kamala Harris sehen Pennsylvania als entscheidend für den Sieg am 5. November an. Er ist einer der Swing-Staaten, in denen viele Wechselwähler leben.