Mitten in einer Entlassungswelle und dem anhaltenden Exodus hochrangiger Manager warnt Musk einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge vor einer Pleite des Kurznachrichtendienstes. Ohne einen deutlichen Anstieg der Einnahmen aus Abo-Gebühren werde die Social-Media-Plattform den bevorstehenden Abschwung nicht überleben. Gleichzeitig verkündete der Milliardär, die Zahl aktiver Twitter-Nutzer habe am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Ausserdem versicherte er, dass seine Firmen für das schwierige Konjunkturumfeld 2023 gut gerüstet seien. Musk leitet fünf Unternehmen, an denen er auch massgeblich beteiligt ist. Dazu gehören neben Twitter der Elektroauto-Bauer Tesla und die Weltraumfirma SpaceX.