Im Rahmen der Übernahme hat Musk Twitter Schulden über fast 13 Milliarden Dollar aufgebürdet. Sie befinden sich nun in den Händen von sieben Wall-Street-Banken, die nicht in der Lage waren, sie an Investoren weiterzugeben. Einer Schätzung zufolge könnten die jährlichen Zinskosten auf 1,2 Milliarden Dollar klettern.