Wahlkampfauftritte

Musk hat persönlich an Kundgebungen von Trump teilgenommen, etwa am 5. Oktober in Butler im Bundesstaat Pennsylvania, dem Ort eines Attentatsversuchs auf den Ex-Präsidenten. Bei weiteren Auftritten in dem Bundesstaat - auch ein «swing state» - hat er nicht belegte Behauptungen zu mutmasslicher Wahlmanipulation verbreitet, die früheren Darstellungen von Trump ähneln.