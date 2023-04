Musk habe ein Team von Forschern und Ingenieuren aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zusammengestellt, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Der Twitter-Chef führe zudem Gespräche mit Tesla- und SpaceX-Investoren über einen Einstieg in sein neues Vorhaben.