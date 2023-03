Auch in vielen Gebäuden sind Wärmepumpen bereits im Einsatz: Im Jahr 2021 wurden weltweit etwa 10 Prozent der Raumheizung mit Wärmepumpen betrieben. Der am schnellsten wachsende Markt ist China, aber auch in Nordeuropa werden Wärmepumpen bereits in hohem Masse genutzt, ebenso wie in Osteuropa, wo die Sorge um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland die Akzeptanz fördert.