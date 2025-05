Er habe eine kostspielige Renovierung des Hauptsitzes der Zentralbank in Washington als Beispiel für potenzielle Verschwendung von Steuergeldern genannt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtete. «Da es sich letztendlich um Steuergelder handelt, denke ich, dass wir auf jeden Fall prüfen sollten, ob die Federal Reserve tatsächlich zweieinhalb Milliarden Dollar für ihren Innenarchitekten ausgibt», sagte demnach Musk am Mittwoch vor Journalisten im Weissen Haus.