In einem Podcast am Wochenende nannte Elon Musk nur wenige Details über den zweiten Teilnehmer, der eine ähnliche Rückenmarksverletzung haben soll wie der erste Patient. Dieser ist durch einen Tauchunfall gelähmt. Musk sagte, dass 400 der Elektroden des Implantats im Gehirn des zweiten Patienten funktionierten. Neuralink gibt auf ihrer Website an, dass ihr Implantat 1024 Elektroden verwendet.