Am 8. Juli schlug Analyst Dan Ives dem Tesla-Vorstand in einer alarmierten Notiz vor, Musk mit 100 Milliarden Dollar in Aktien zu belohnen – damit er xAI mit Tesla fusioniert und sich stärker an das Unternehmen bindet. Kritiker spotteten: Warum sollte man destruktives Verhalten belohnen? Musks Antwort war typisch: «Halt die Klappe, Dan», postete er auf X. Den Nachmittag verbrachte er damit, noch mehr über Jeffrey Epstein und Trump zu twittern, dann streamte er sich selbst beim Spielen von Videospielen. Der Aktienkurs von Tesla schloss mit einem Plus von 1 Prozent.