Die Unternehmensführung signalisierte den Investoren, xAI verfüge über die nötigen Ressourcen, um weiterhin offensiv investieren zu können. In den Unterlagen wird das rasante Wachstum der Künstlichen Intelligenz als «Fluchtgeschwindigkeit» («Escape Velocity») bezeichnet - ein Begriff aus der Astrodynamik, den Musk auch für das Wachstum anderer seiner Unternehmen wie Space Exploration Technologies verwendet.