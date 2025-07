In den Unterlagen zum jüngsten Tendergebot von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX steckt ein brisantes Detail: Der Multimilliardär könnte noch nicht mit der Politik abgeschlossen haben. In Bloomberg vorliegenden Dokumenten wurde auf Musks frühere Rolle als Berater von US-Präsident Donald Trump beim Department of Government Efficiency (DOGE) verwiesen. Dabei hiess es, Musk «könnte auch künftig in vergleichbaren Funktionen aktiv werden und diesen Tätigkeiten erhebliche Zeit und Energie widmen». Dies berichteten auch darüber informierte Personen.