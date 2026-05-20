Das von Tesla-Chef Elon Musk geführte Unternehmen ‌könnte dabei eine ⁠Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar erzielen. Damit würde SpaceX den bislang grössten ⁠Börsengang der Geschichte - den des saudischen Ölkonzerns Aramco aus dem Jahr 2019 - in den Schatten stellen. Aus ‌den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten geht hervor, ‌dass Musk das Unternehmen auch nach dem ​Sprung aufs Parkett dominieren wird. Durch eine Struktur mit zwei Aktienklassen sichert sich der Milliardär 85,1 Prozent der Stimmrechte und wird weiterhin als Vorstandschef, Technikvorstand und Verwaltungsratsvorsitzender fungieren. Die Papiere sollen an der Technologiebörse Nasdaq sowie der Nasdaq Texas notiert werden.