Die arabische Fluggesellschaft Emirates bestellte beim US-Konzern Boeing 95 Grossraumjets - und brüskierte den europäischen Hersteller mit öffentlicher Kritik an den Antrieben des derzeit grössten Airbus-Modells A350-1000. Letztlich orderte Emirates am Donnerstag 15 Maschinen in der kürzeren Version A350-900. Auch insgesamt holte Airbus in Dubai weitaus weniger Bestellungen herein als Boeing. Ein erwarteter Riesenauftrag von Turkish Airlines wurde noch nicht spruchreif.