Diese Passagierzahl entspricht fast der üblicherweise benötigten Besatzungsstärke für ein Flugzeug dieser Grösse. Der Flugverkehr ab London Heathrow lief etwas besser, mit rund 20 Prozent verkauften Tickets, was jedoch deutlich unter der nahezu vollen Auslastung liegt, die Emirates normalerweise auf ihren zwölf täglichen Flügen von der britischen Hauptstadt erzielt. Die Buchungen für eingehende Flüge liegen laut einem internen Vermerk bei nur etwa einem Drittel der Kapazität – ein deutlich niedrigerer Wert als üblich, insbesondere angesichts der bevorstehenden Ostersaison.