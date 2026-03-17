Emirates führt Flüge nach Dubai durch, die teilweise fast leer sind, da Reisende den Persischen Golf meiden. Dies verdeutlicht die Herausforderungen für die weltgrösste internationale Fluggesellschaft, ihr Streckennetz inmitten eines langwierigen Krieges wiederherzustellen.
Flüge aus den USA und Kontinentaleuropa sind am stärksten betroffen. Laut Daten der in Dubai ansässigen Fluggesellschaft, die Bloomberg vorliegen, sind Flugzeuge, die aus Prag oder Budapest zurückkehren, nur zu etwa 5 bis 10 Prozent ausgelastet.
Mehrere Maschinen, die aus New York zurückkehrten, flogen mit nur einem Fünftel der verkauften Tickets. Mindestens ein Flug in der vergangenen Woche startete mit weniger als 35 Passagieren in einem Airbus A380, der normalerweise fast 500 Sitzplätze bietet. Abflüge aus Chicago erfolgten laut den Dokumenten mit halb leeren Kabinen.
Flüge ab Dubai zeigen dagegen ein ganz anderes Bild: Viele Menschen verlassen die Stadt mit der reduzierten Anzahl an verfügbaren Flugzeugen. Emirates fliegt die Maschinen dann mit geringer Auslastung zurück zu ihrem Drehkreuz.
Die Fluggesellschaft muss zudem täglich mehrere Tausend Nichterscheinen auf Abflügen verkraften, wie aus einem internen Schreiben hervorgeht. Dies unterstreicht die Komplexität des Betriebs, der normalerweise Hunderte von fast ausgebuchten Flügen pro Tag umfasst.
Das Unternehmen Emirates bietet bis Ende des Monats Rückerstattungen und flexible Umbuchungsmöglichkeiten an. Emirates erklärte in einer Stellungnahme, das Streckennetz weiterhin zügig wiederherzustellen, sofern dies sicher möglich sei. Angesichts der Umstände sei die derzeitige geringe Auslastung der ankommenden Flüge wenig überraschend, so ein Sprecher der Airline.
Die Fluggesellschaft gab an, keine Angaben zur Auslastung einzelner Strecken zu machen. Vor dem Krieg führte die Fluggesellschaft an einem normalen Tag rund 500 Flüge vom internationalen Flughafen Dubai durch - etwa die Hälfte davon waren Abflüge.
Fokussierung auf Fracht
Diese Zahl war laut Daten von Flightradar24 am 16. März auf 71 Starts gesunken. Während die Passagiernachfrage gering ist, transportiert das Unternehmen auch Fracht und generiert so zusätzliche Einnahmen, insbesondere durch den Import verderblicher Waren. Emirates setzt verstärkt auf den Einsatz von Boeing-Maschinen des Typs 777, da diese eine höhere Frachtkapazität als der Airbus A380 bieten.
Die Strasse von Hormus ist praktisch gesperrt, wodurch die Flüge zu einer der wenigen Möglichkeiten für den Import von Gütern geworden sind.
Der Betrieb der staatlichen Fluggesellschaft wurde durch die Bedrohung iranischer Raketen in ihrem Luftraum erheblich beeinträchtigt. Seit Beginn des Krieges im Iran kam es in der Nähe des Flughafens zu mehreren Drohnenvorfällen, die Sachschäden und leichte Verletzungen verursachten.
Am Montag stellte Emirates den Flugbetrieb für mehr als sieben Stunden ein, nachdem ein durch einen Drohnenvorfall verursachter Treibstofftankbrand am internationalen Flughafen Dubai ausgebrochen war. Der Flugbetrieb wurde im Laufe des Tages mit einem eingeschränkten Flugplan wieder aufgenommen.
Andere Airlines weniger betroffen
Etihad Airways und Qatar Airways, die anderen grossen regionalen Fluggesellschaften, haben ihren reduzierten Flugbetrieb ebenfalls wieder aufgenommen und konzentrieren sich dabei auf die Rückführung gestrandeter Passagiere. Emirates ist die grösste Fluggesellschaft der Region und hat ihren Betrieb ab Dubai seit Kriegsbeginn schneller ausgebaut als die Konkurrenz.
Emirates bietet mindestens sechsmal so viele Flüge an wie Qatar Airways, die zweitgrösste Fluggesellschaft am Golf. Gleichzeitig sind einige Emirates-Flugzeuge in Europa und China weiterhin nicht einsatzbereit.
Auf einem Flug von Paris beförderte Emirates laut Dokumenten etwa 25 Passagiere in einem Airbus A380 mit hoher Sitzplatzdichte, der normalerweise für rund 600 Personen ausgelegt ist.
Diese Passagierzahl entspricht fast der üblicherweise benötigten Besatzungsstärke für ein Flugzeug dieser Grösse. Der Flugverkehr ab London Heathrow lief etwas besser, mit rund 20 Prozent verkauften Tickets, was jedoch deutlich unter der nahezu vollen Auslastung liegt, die Emirates normalerweise auf ihren zwölf täglichen Flügen von der britischen Hauptstadt erzielt. Die Buchungen für eingehende Flüge liegen laut einem internen Vermerk bei nur etwa einem Drittel der Kapazität – ein deutlich niedrigerer Wert als üblich, insbesondere angesichts der bevorstehenden Ostersaison.
Emirates-Präsident Tim Clark hat sich bisher nicht öffentlich zum Flugbetrieb oder zum Umgang der Fluggesellschaft mit der Situation geäussert. Die Fluggesellschaft hat online Aktualisierungen ihrer Dienstleistungen bereitgestellt, und Emirates führt nun täglich Flüge auf Strecken durch, die als sicher gelten.
(Bloomberg/cash)