Statt des schon vor zwei Jahren erwarteten Grossauftrags für das grösste Airbus-Modell A350-1000 erteilte die staatliche Fluggesellschaft am Mittwoch nur eine Bestellung über acht Maschinen in der Standardversion A350-900.
Die nun bestellten acht Airbus A350-900 haben laut Listenpreisen einen Gesamtwert von 3,4 Milliarden Dollar, wie Emirates weiter mitteilte. Allerdings sind bei grossen Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.
Emirates-Chef Clark hatte zuletzt erklärt, er sei am Airbus A350-1000 nicht interessiert, weil dessen Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Schon vor zwei Jahren hatte er die Antriebe als zu wartungsintensiv kritisiert und deren Hersteller Rolls-Royce öffentlich abgekanzelt. Schon damals orderte er eine grössere Zahl Flugzeuge bei Boeing und bestellte nur 15 Exemplare des Airbus A350-900. Bei diesem Typ kommt eine andere Variante von Rolls-Royce-Triebwerken zum Einsatz.
(AWP)