Mit Rekordgewinn und hohen Barmitteln sieht sich der führende Golf-Carrier Emirates gut gegen die Turbulenzen durch den Iran-Krieg gewappnet. Der Nettogewinn ‌sei ⁠in den zwölf Monaten bis Ende März 2026 um fast vier Prozent ⁠auf umgerechnet 5,4 Milliarden Dollar geklettert. Emirates bleibe mit einer operativen Marge von 17,4 ‌Prozent weltweit die profitabelste Fluggesellschaft. Wie die Airline aus Dubai ‌am Donnerstag weiter mitteilte, legte ​der Konzernumsatz um drei Prozent auf 41 Milliarden Dollar zu. Höhere Ticketpreise hätten einen leichten Rückgang der Passagierzahlen auf 53,2 Millionen ausgeglichen.