Die Titel von GlobalFoundries verlieren vorbörslich fast acht Prozent. Abu Dhabis Staatsfonds Mubadala strebe einen Erlös von 1,91 Milliarden Dollar aus ‌der Veräusserung ⁠eines GlobalFoundries-Aktienpakets an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die 22 Millionen Aktien sollten zu einem Preis zwischen 86,30 und 86,80 Dollar je Stück angeboten werden.