Die Titel von GlobalFoundries verlieren vorbörslich fast acht Prozent. Abu Dhabis Staatsfonds Mubadala strebe einen Erlös von 1,91 Milliarden Dollar aus ‌der Veräusserung ⁠eines GlobalFoundries-Aktienpakets an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die 22 Millionen Aktien sollten zu einem Preis zwischen 86,30 und 86,80 Dollar je Stück angeboten werden.

Mubadala hält aktuell einen Anteil ⁠von 77,14 Prozent an GlobalFoundries. Die GlobalFoundries-Aktien haben seit Jahresbeginn um 157,6 Prozent zugelegt.

(Reuters)