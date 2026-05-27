Die Titel von GlobalFoundries verlieren vorbörslich fast acht Prozent. Abu Dhabis Staatsfonds Mubadala strebe einen Erlös von 1,91 Milliarden Dollar aus der Veräusserung eines GlobalFoundries-Aktienpakets an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die 22 Millionen Aktien sollten zu einem Preis zwischen 86,30 und 86,80 Dollar je Stück angeboten werden.
Mubadala hält aktuell einen Anteil von 77,14 Prozent an GlobalFoundries. Die GlobalFoundries-Aktien haben seit Jahresbeginn um 157,6 Prozent zugelegt.
(Reuters)