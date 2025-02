Die BioVersys-Aktien werden - wie bereits bekannt - zu je 36 Franken ausgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Basel will mit dem Sprung an die Schweizer Börse SIX rund 80 Millionen Franken einnehmen und mit dem Geld vor allem die spätklinischen Phase-III-Tests seines Antibiotikums BV100 finanzieren.