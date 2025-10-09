Der Gewinn pro Aktie werde im Zeitraum 2025 bis 2027 voraussichtlich um durchschnittlich 6,5 Prozent pro Jahr steigen gegenüber 2,5 Prozent pro Jahr im Zeitraum 2020 bis 2024, so die Schätzung der Analystin. Eine stetige Cash-Generierung werde sowohl den Schuldenabbau als auch Fusionen und Übernahmen ermöglichen.