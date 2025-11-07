Bei der Emmi AG kommt es zu einer Veränderung im Aktionariat. Die Aktionärsgruppe ZMP Invest AG, Zentralschweizer Käsermeister Genossenschaft und Miba Genossenschaft hat sich mit Wirkung per 7. November 2025 aufgelöst.
Durch die Auflösung der Gruppe, über die Emmi durch die ZMP Invest informiert wurde, erhöht sich der bisherige Streubesitz der Emmi-Aktien, wie Emmi am Freitagabend mitteilte. So liegt der so genannte Free Float nun bei 46,65 Prozent, bisher waren es 41,56 Prozent. Die restlichen 53,35 Prozent hält weiterhin die ZMP Invest AG.
Die Miba Genossenschaft hatte bereits im Juni im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ihren Anteil an Emmi reduziert. Zur Begründung gab dieGenossenschaft damals an, sie wolle ihr Vermögen diversifizieren.
(AWP)