Emmi Desserts trug im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 rund 17 Prozent zum Umsatz der Emmi-Gruppe bei. Das Segment Premium-Dessert ist daher auch ein strategischer Wachstumsbereich der Gruppe. Das Sortiment umfasst klassische Desserts wie Tiramisu, Lava Cakes und Cheesecakes, aber auch neuere Produkte wie Mini-Beignets und Cake Pops, ergänzt durch regionale Spezialitäten wie Flans, Tres Leches und Mille-Feuilles.