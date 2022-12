"Wir werden in diesem Jahr an der 60-Prozent-Marke für den Auslandumsatz kratzen", sagt der designierte Verwaltungsratspräsident im Interview mit AWP. Ein Hemmnis ist allerdings der Wechselkurs: "Wenn der Euro gegenüber dem Franken nicht immer schwächer würde, würden wir vermutlich sogar mehr als 70 Prozent des Umsatzes im Ausland erzielen", so Riedener. Er glaubt, dass das Unternehmen weiterhin deutlich vom Wachstum im Ausland profitieren dürfte, während der Markt in der Schweiz in vielen Segmenten inzwischen gesättigt sei.