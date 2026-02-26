Für das laufende Jahr erwartet Emmi ein moderates Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Allerdings dürfte die Entwicklung in der Schweiz das Ergebnis bremsen: Dort drücken tiefere Milchpreise und ein weggefallener Sondereffekt das Wachstum der Gruppe 2026 um rund einen Prozentpunkt, wie der Konzern mitteilte. Insgesamt rechnet Emmi dennoch mit steigenden Gewinnen und einer etwas höheren Gewinnmarge. Auch langfristig hält das Unternehmen an seinen Zielen für Wachstum, Rendite und eine jährlich steigende Dividende fest.