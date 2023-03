Weitere Verkaufspreiserhöhungen

Emmi dürfte nach Einschätzung des Managements im aktuellen Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent gelingen. Auch in der Schweiz wird Wachstum vorausgesagt, obwohl der Importdruck anhalte. In der Division Americas rechnet das Unternehmen mit einem organischen Umsatzanstieg von 6 bis 8 Prozent, in der Division Europa von 3 bis 5 Prozent.