Zolleinfluss noch unklar

Besonders stark wuchs die Division Americas, wo die Umsätze organisch um 8,3 Prozent zulegten. In Brasilien, Chile und Mexiko profitierte Emmi von einer steigenden Nachfrage, während das Geschäft mit Schweizer Käseexporten unter neuen US-Zöllen und Wechselkursbelastungen litt. Da 85 Prozent der Emmi-Produkte in den USA lokal hergestellt werden, blieb der Einfluss der Zölle bisher begrenzt. Wie stark sich die Preiserhöhungen in den USA auf die Nachfrage auswirkt, kann Emmi erst im zweiten Halbjahr sagen.