«Wir sahen in den letzten zwei Jahren eine enorme Inputkostenwelle», sagte Emmi-Chefin Ricarda Demarmels am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz des Unternehmens in Luzern. Und wie die Konkurrenz auch gab Emmi diese höheren Inputkosten in Form von höheren Preisen an seine Kunden weiter und diese wiederum an die Konsumenten. Emmi rechnet auch im laufenden Jahr mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen und hohen Inputkosten, etwa für Kaffee oder Fracht, wegen der Probleme im Roten Meer.