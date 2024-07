«Für uns war die Übernahme der nächste, logische Schritt, um unsere 'süsse Reise' zu beschleunigen - nach der Verstärkung mit italienischen Desserts und der Expansion in die USA», sagte Emmi-Chefin Ricarda Demarmels am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Emmi verstärke mit dem Zukauf die eigene Position in Europa deutlich und Mademoiselle Desserts ergänze das bisherige Sortiment und die Vertriebskanäle ideal.