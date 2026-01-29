Nach Regionen zogen die Verkäufe vor allem in Americas (org. +6,4 Prozent) kräftig an. Die Division Global Trade (5,6 Prozent), die mit Direktexporten aus der Schweiz Kunden in Länder beliefert, in denen Emmi keine eigenen Gesellschaften hat, wuchs ebenfalls überdurchschnittlich. Das Geschäft im Heimmarkt Schweiz (+3,4 Prozent) hingegen verzeichnete wie erwartet ein kleineres Plus. Im Vergleich schwach entwickelte sich Europa (+1,4 Prozent).