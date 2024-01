Schweiz und Americas mit Wachstum

Zum organischen Wachstum trugen die beiden grössten Divisionen Schweiz und Americas bei. Am stärksten wuchs das Geschäft in der Region Americas, zu der Emmi neben den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien und Chile auch Tunesien und Spanien dazu zählt. Diese Region legte organisch um 5,7 Prozent zu. Damit sei man allerdings leicht unter Erwartung, so Emmi.