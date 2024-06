Vor allem «Empty Nester», also Personen, deren Kinder bereits ausgezogen sind, verfügen laut einer Studie über mehr Wohnraum als nötig. Vor allem bei diesen meist älteren Menschen liege viel Potenzial, das nur ungenügend genützt werde, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie «Wohnraumnutzung aus individueller Sicht» der Zürcher Hochschule ZHAW.