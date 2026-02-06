Normalerweise sind hohe Ausschüttungsquoten von 89 bis 103 Prozent wie bei Ems-Chemie über die letzten fünf Jahre ein Warnsignal und deuten darauf hin, dass die Dividendenzahlungen nicht gut abgestützt sind. Bei der Firma ist die Situation anders gelagert. Erstens ist die Eigenkapitalquote von 83,3 Prozent komfortabel. Zweitens können die Innovationen problemlos aus dem operativen Cashflow finanziert werden und drittens geschieht die Strategieanpassung hin zu höhermargigen Hochleistungspolymeren nicht über Nacht. Entsprechend ist das Geld gut investiert, wenn im aktuellen Umfeld ein sehr hoher Anteil an die Aktionäre zurückgeht.