Die am Morgen publizierten Umsatzzahlen zum ersten Quartal lagen unter den durchschnittlichen Schätzungen. Positiv werden hingegen Angaben zur Gewinnentwicklung und die bestätigte Prognose vermerkt. Daher dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.
Gegen 09.30 Uhr fallen die Titel um 1,4 Prozent auf 624,50 Franken zurück. Auch der Gesamtmarkt gemessen am SPI legt mit minus 0,2 Prozent nach Ostern den Rückwärtsgang ein. Mit Blick auf die Verluste bei Ems verweisen Marktbeobachter auf die zuvor aufgelaufenen Kursgewinne von 15 Prozent im laufenden Jahr.
Im Bericht zum ersten Quartal der Ems wird üblicherweise nur der Umsatz bekanntgegeben. Gleichwohl wies das Unternehmen diesmal darauf hin, dass der Betriebsgewinn über dem Vorjahreswert lag. Diese Aussage sei eigentlich höher zu werten als der tiefere Umsatz, so die ZKB.
Kaum einen Einfluss hat eine Kurszielerhöhung durch ODDO BHF SCA auf 630 Franken. Das um 70 Franken angehobene neue Ziel liegt damit etwas auf dem aktuellen Kursniveau. Der für die Pariser Bankengruppe tätige Analyst bleibt denn auch bei seiner Empfehlung «Neutral».
(AWP)