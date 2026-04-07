Der von Ems ausgewiesene Umsatz für die Monate Januar bis März lagen um gut 2 Prozent unter dem AWP erhobenen Konsens. Das erklärt sich laut der ZKB einerseits mit dem etwas höher als erwarteten negativen Währungseffekt. Und im Urteil der Bank Vontobel war der Konsens ohnehin zu optimistisch.