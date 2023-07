Die Industrietätigkeit rund um den Globus schwächelt, und die Konsumenten halten sich zurück. Das spiegelt sich auch in den Halbjahreszahlen der Ems-Chemie. So sank der Umsatz von Januar bis Juni um 7,9 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken. Um Franken bereinigt, wären die Verkäufe allerdings nur um 1,9 Prozent gesunken, betonte das Unternehmen am Freitag.