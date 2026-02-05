Der Automarkt ist für Ems wichtig, da er für gut sechs von zehn Umsatzfranken steht. Doch der globale Automarkt stockt seit geraumer Zeit, was sich dämpfend auf die Nachfrage nach technischen Kunststoffen auswirkt. Dank eines stark spezialisierten Portfolios bleibt Ems zwar teilweise von den Auswirkungen verschont - ganz kann sich das Unternehmen dem Marktumfeld aber nicht entziehen.