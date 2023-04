In Europa hätten die Inflation und anhaltende Unsicherheit auf die Konsumfreudigkeit geschlagen. Die Nachfrage in Amerika war laut den Angaben in den ersten drei Monaten zwar stabil. Steigende Zinsen könnten den Umsatz gemäss Ems jedoch bremsen. Immerhin sei der globale Chipmangel in der Autoindustrie nun "weitgehend gelöst".