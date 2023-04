Die Valoren von Ems-Chemie sind positiv in das neue Jahr gestartet und von 631 auf über 800 Franken in der Spitze gestiegen, nachdem der Jahresabschluss gut ausgefallen war. Gewinnmitnahmen setzten in den letzten Tagen bereits ein und deuteten an, dass der Ausblick doch noch eingetrübt sein könnte. Die Zahlen heute Morgen haben dies bestätigt, das Resultat im ersten Quartal vermochte nicht zu überzeugen.