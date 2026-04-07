Bezüglich der eigenen Geschäftsaussichten zeigt sich die Gruppe aber zuversichtlich und sieht Chancen für ein überproportionales Wachstum. Denn mit den steigenden Energiekosten bei den Kunden ergäben Chancen für die eigenen Lösungen für Metallersatz und Energieeinsparungen. Die Strategie des Wachstums mit Spezialitäten werde «konsequent» fortgeführt.