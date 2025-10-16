Zum Kaufpreis für das 25-Prozent-Paket an Eftec China machte Ems keine detaillierten Angaben. Diesen könne man aber «problemlos aus eigenen Mitteln finanzieren», hiess es. Die Eigentumsübertragung finde am 28. Oktober 2025 statt. Neben zusätzlichen Kostensynergien und administrativen Einsparungen fällt für Ems mit der Vollübernahme künftig auch der Minderheitenabzug auf dem Gewinn weg.