Verglichen mit dem vierten Quartal 2023 stieg die Zahl der Insolvenzen Ende vergangenen Jahres um 36 Prozent, wie das IWH berechnete. Unter den grösseren Bundesländern war der Anstieg in Baden-Württemberg demnach mit 65 Prozent am stärksten. Unter den grossen Insolvenzbranchen lag der Zuwachs im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen mit 47 Prozent am höchsten. Für das Verarbeitende Gewerbe stellte das IWH eine Zunahme um 32 Prozent fest.