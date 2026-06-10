Angesprochen auf diese Einschätzung sagte der Hapag-Lloyd-Chef, ​Saade habe damit durchaus einen Punkt. Die vergangenen Monate hätten ​gezeigt, wie fragil der Betrieb in der Region sei, erklärte Habben Jansen. «Das wird in der Tat zu einem Umdenken darüber ‌führen, wie man diese Märkte am besten bedient.» Allerdings werde nach seiner Erwartung vieles wieder beim Alten sein, sobald die Aussicht bestehe, dass es in der Strasse von Hormus für längere Zeit friedlich ​bleibe. «Diese Länder über ​den Seeweg zu versorgen, ist schlichtweg die ⁠mit Abstand effizienteste Methode. Und darauf kommt es letztlich an.»