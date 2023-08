Hohe Aufpreise für Anlaufen russischer Häfen

Nach dem jüngsten russischen Beschuss ukrainischer Häfen attackierte die Ukraine Ziele in der Meeresenge zwischen Asowschem und Schwarzem Meer und im wichtigen russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. In der Meeresenge von Kertsch am Ufer der von Russland annektierten Krim wurde ein Öltanker von einer Seedrohne getroffen, in Noworossijsk ein Kriegsschiff. Die ukrainische Schifffahrtsbehörde erklärte die gesamte russische Schwarzmeerküste zum Kriegsrisikogebiet.