Handelsblatt: «Bedeutendste Bankenfusion in Europa seit Finanzkrise»

Die Notübernahme der CS durch die UBS sei die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren, schrieb das deutsche "Handelsblatt" am Montag. Die Rettung der Krisenbank habe unbedingt vor Öffnung der asiatischen Märkte am Montag "festgezurrt" werden müssen. Sie sei nicht nur von Bankern, sondern auch von den Finanzmarktaufsehern rund um den Globus verfolgt worden. Was die Öffentlichkeit nun sehe, sei ein "historischer Deal".