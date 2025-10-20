Seine «Freunde im Senat» seien der Ansicht gewesen, dass es einen schlechten Eindruck gemacht hätte, wenn man eine Verständigung vor den «No Kings»-Protesten gegen Trump am Wochenende erzielt hätte, sagte Kevin Hassett am Montag dem Sender CNBC unter Anspielung auf die Demokraten. Nachdem die Demonstrationen vorbei seien, gebe es jetzt eine Chance auf eine Einigung. Sollte es jedoch nicht dazu kommen, müsse das Präsidialamt «stärkere Massnahmen» erwägen, um die Demokraten an den Verhandlungstisch zu bringen.