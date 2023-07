Am Sonntag habe er die Entscheidung getroffen, dass er auch nicht mehr als Parteivorsitzender seiner konservativen VVD zur Verfügung stehen werde. Nach 13 Jahren geht damit seine Amtszeit als dienstältester Regierungschef in der Geschichte der Niederlande zu Ende - ein politischer Umbruch, der noch vor wenigen Tagen undenkbar gewesen wäre. Ruttes Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war am Freitag am Streit über den Familiennachzug von Asylsuchenden unvermittelt zerbrochen. Seine Partei wollte Familien mindestens zwei Jahre auf eine Zusammenführung warten lassen, was von Koalitionspartnern abgelehnt wurde.