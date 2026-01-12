Die Zuversicht greift auf die Analysten über. Gleich drei Finanzhäuser haben ihre Kursziele nach oben korrigiert. Die Bank Vontobel erhöht auf 160 von zuvor 150 Franken und bestätigt ihr «Hold»-Rating. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 seien von schwierigen Märkten und Auftragsverschiebungen auf Kundenseite beeinflusst worden, schreibt der zuständige Analyst. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen sei das Unternehmen mit seinem soliden Geschäftsmodell gut für langfristiges Wachstum positioniert. Die Stimmung gegenüber der Aktie drehe allmählich ins Positive, so der Analyst.