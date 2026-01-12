Hoffnung auf Besserung beim Zürcher Laborausrüster Tecan. Am Montagmorgen klettern die Aktien um 3,8 Prozent auf 156,70 Franken. Gleichzeitig legt der Schweizer Aktienmarkt gemessen am Swiss Performance Index um 0,52 Prozent auf 18'486 Punkte zu. Bereits am Freitag hatte Tecan einen Kurssprung von 9 Prozent verzeichnet und damit den höchsten Stand seit August erreicht.
Ausschlaggebend dafür war ein überraschend starkes Auftragswachstum im zweiten Halbjahr 2025. Ferner rechnet die Unternehmenschefin Monica Manotas für das laufende Jahr mit einer allmählichen Erholung der Endmärkte.
Die Zuversicht greift auf die Analysten über. Gleich drei Finanzhäuser haben ihre Kursziele nach oben korrigiert. Die Bank Vontobel erhöht auf 160 von zuvor 150 Franken und bestätigt ihr «Hold»-Rating. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 seien von schwierigen Märkten und Auftragsverschiebungen auf Kundenseite beeinflusst worden, schreibt der zuständige Analyst. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen sei das Unternehmen mit seinem soliden Geschäftsmodell gut für langfristiges Wachstum positioniert. Die Stimmung gegenüber der Aktie drehe allmählich ins Positive, so der Analyst.
Auch die UBS gibt sich zuversichtlich und erhöht das Kursziel auf 164 von zuvor 158 Franken bei unverändertem «Neutral»-Rating. Das Umsatzwachstum im Jahr 2025 habe in etwa den Erwartungen entsprochen, schreibt Analyst Sebastian Vogel. Für 2026 und 2027 gehe er gestützt auf den positiven Auftragseingang von einem Wachstum von 5 respektive 7 Prozent aus. Aufgrund des operativen Hebels dürften davon auch die Margen profitieren, allerdings dürften die Wechselkurse mit Blick nach vorne etwas stärker belasten.
Am optimistischsten zeigt sich aber Berenberg mit einem Kursziel von 205 Franken - ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent - und einem «Buy»-Rating. Analyst Harry Gillis sieht eine klare Trendwende beim Auftragswachstum und erhebliches Potenzial für eine Neubewertung der Aktie, die weiterhin nahe ihrem historischen Tief notiere.
Derzeit vergeben von den zehn bei Bloomberg erfassten Analysten drei eine Kaufempfehlung, sechs raten zum Halten und einer rät zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für 12 Monate beläuft sich auf 167,34 Franken. Das Jahresergebnis veröffentlicht Tecan am 16. März.
(cash/AWP)